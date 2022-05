Ďalšia pocta pre Mareka Hamšíka: Tetovacie štúdio ponúka fanúšikom jeho podobizeň!

Konečne to vyšlo! Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík (34) sa dočkal svojho prvého ligového titulu, ktorý cez víkend získal s tureckým Trabzonsporom.

Reprezentačný kapitán bol neoddeliteľnou súčasťou majstrovského tímu a stal sa obľúbencom nielen fanúšikov, ale aj jedného tetovacieho štúdia, ktoré jeho podobizeň ponúka priaznivcom klubu.

Vo všetkých kluboch, v ktorých doteraz Marek Hamšík hrával bol považovaný za hviezdu tímu a jedného z najlepších hráčov. Majstrovský titul, ku ktorému bol najbližšie počas svojho dlhoročného pôsobenia v Neapole sa mu však až do minulého víkendu vyhýbal. Symbolické na tom je, že tak, ako ho Marek získal v tridsiatich štyroch rokoch, po takom istom čase sa vrátil do mesta pri Čiernom mori.

"Tie zábery čo prebehli médiami svedčia o tom, že zisk titulu si v Trabzone všetci fantasticky užívali. Klub, fanúšikovia a pochopiteľne aj Marek. Zaujímavosťou je aj fakt, že hoci to tak nevyzeralo, oslavy prebiehali výlučne bez alkoholu. Táto časť Turecka je moslimská, takže tu pitie kúpite iba v špecializovaných predajniach. Klub sa už však sústredí na semifinálovú odvetu s Kayserisporom. Po výhre 1:0 v domácom prostredí by chcel uspieť aj u súpera a postúpiť do finále a získať double," vyjadril sa pre Nový Čas otec Mareka Hamšíka, Richard, ktorý má na sociálnej sieti podobizeň svojho syna v podobe tetovania.

"Jedno z miestnych tetovacích štúdií ho ponúka fanúšikom, ktorí by chceli mať pamiatku. Marek osobne si ho nedá vytetovať, ale v najbližšej dobe má pre fanúšikov Trabzonu pripravenú inú tetovačku, ktorú im sľúbil už po príchode do klubu," dodal Richard Hamšík.