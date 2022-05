Zmena kurzu v Manchestri United: Cristiano Ronaldo môže opäť prestúpiť do Španielska

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (37) môže opustiť Manchester United. Zmluvu v Premier League má ešte rok, ale špekuluje sa o jeho prestupe do Španielska.

Nový tréner Manchestru United Erik ten Hag chystá zásadné zmeny v tíme, chce získať hlavne mladých útočníkov. Miesto v zostave pre Ronalda už nezostane. Podľa prvých vyjadrení chce ten Hag vybudovať nový tím na "energii a mladosti.“

Ronaldo už do tejto kategórie určite nezapadá, navyše v hernom systéme terajšieho trénera Ajaxu sa počíta s vysokým presingom útočníkov, ich podriadenie tímovému výkonu, s čím súvisí aj častá rotácia zostavy. Silné stránky portugalského útočníka sú ale predsa len inde.

S návratom do Realu Madridu bol Ronaldo v prebiehajúcej sezóne spájaný už niekoľkokrát. Sám k tomu prispel kritikou spoluhráčov alebo záhadnými absenciami v zostave. Správu, že by sa CR7 mohol vrátiť do La Ligy, priniesol teraz britský The Mirror.

Ronaldo totiž aj vo fyzicky náročnej Premier League dokazuje, že aj v 37 rokoch patrí k svetovej extratriede. Tento rok zatiaľ strelil 13 gólov v lige a ďalších 10 v pohároch, frustruje ho však výkonnosť tímu. Aká je jeho budúcnosť v klube? "Na to sa musíte spýtať nového trénera. Cristiano ukázal, že stále môže byť kľúčovou súčasťou tímu, ale je jasné, že tím potrebuje viac útočníkov," naznačil Rangnick.