Útočník Fulhamu pokoril historický rekord: Marek Rodák sa teší z titulu

Slovenský gólman Marek Rodák (25) si so svojimi spoluhráčmi zaistil titul v anglickej druhej najvyššej súťaži. Už minulý mesiac si Fulham vybojoval postup do Premier League a teraz to prikrášlil potvrdením ligového prvenstva.

Partia okolo nášho brankára zdolala Luton Town vysoko 7:0. Útočník "chalupárov" Aleksandar Mitrovič pridal ďalší dôvod na oslavu, keď prekonal dlhoročný rekord Guya Whittinghama v počte gólov strelených za sezónu v druhej lige. Rekordný 43. zásah pridal srbský kanonier v nadstavenom čase spomínaného duelu. Zverenci Marca Silvu zároveň zavŕšili ďalší míľnik, keď v tomto období prekonali hranicu sto ligových gólov. Vďaka tomu sa stali prvým druholigovým celkom od čias Manchestru City, ktorému sa to podarilo. "Cityzens" sa to podarilo pred 20 rokmi v sezóne 2001/02, keď získali titul v prvej lige. Fulham bol strelecky plodný počas celého ročníka, v tejto sezóne už dvakrát strelili v ligových zápasoch šesť gólov. Na pôde Blackburnu Rovers a Readingu dokonca zvíťazili 7:0. Okrem Mitroviča bol výrazným pilierom tímového úspechu aj Rodák, ktorý zaknihoval svoje štrnáste čisté konto akutálnej sezóny.