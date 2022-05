UEFA podnikla voči Rusom rázny krok: Radikálny trest pre kluby aj reprezentáciu

Európska futbalová únia (UEFA) rozšírila v pondelok rozsah sankcií pre ruské národné tímy a kluby. Po vylúčení z baráže majstrovstiev sveta v Katare si reprezentácia nezahrá ani Ligu národov.

UEFA takisto vyradila úradujúceho ruského šampióna Zenit Petrohrad z budúcej sezóny Ligy majstrov a ďalšie kluby z Európskej ligy a Európskej konferenčnej ligy. Pozíciu Zenitu v skupinovej fáze LM 2022/2023 obsadí škótsky majster.

Rusi sa nepredstavia v 2. skupine B-divízie LN, kde automaticky skončí na poslednom mieste a zostúpi do nižšej divízie. Mužstvo do 21 rokov nedohrá "slovenskú" C-skupinu kvalifikácie ME 2023. Z dôvodu dočasnej suspendácie, ktorú teraz členovia Výkonného výboru UEFA predĺžili, nenastúpilo už na dva marcové zápasy proti Malte a Severnému Írsku.

V júni neprivíta Maltu a nepricestuje na Slovensko, kde malo byť záverečným súperom domácich v kvalifikácii. Všetky jeho doterajšie výsledky sú neplatné a C-skupina bude pokračovať ako päťčlenná.

Mladí Slováci majú vďaka tomuto rozhodnutiu väčšiu šancu dostať sa z druhej priečky do baráže. "V prvom rade vojna je katastrofa pre nás všetkých, nič dobré na nej nenájdeme. Invázia Ruska na Ukrajine sa prejavila v každej oblasti života a šport, v našej situácii konkrétne futbal, nevynímajúc. Dnes Výkonný výbor UEFA predĺžil suspendáciu Ruska aj v našej kvalifikačnej skupine a tým pádom sa nám otvára šanca zabojovať o majstrovstvá Európy prostredníctvom baráže.

My sa aj po tomto rozhodnutí UEFA sústredíme ďalej na seba, na naše výkony a prípravu na záverečný kvalifikačný zápas na Malte (3. júna - pozn.)," povedal pre web futbalsfz.sk tréner reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš.

Rusky sa nezúčastnia na júlových ME v Anglicku, na ktorých ich nahradili Portugalky. Rozlúčiť sa musia aj s kvalifikáciou MS 2023, kde figurovali na priebežnom druhom mieste zaručujúcom postup do baráže. Na júlovom EURO nebudú môcť štartovať ani ruské futsalistky, namiesto nich dostali miestenku Maďarky. Na úkor futsalistov získalo miestenku v hlavnej časti európskej kvalifikácie MS 2024 Nórsko.

UEFA vylúčila koncom februára ruské reprezentácie a kluby v reakcii na vojenskú inváziu na územie Ukrajiny. Kandidatúru Ruska na organizáciu EURO 2028 a 2032 označila za neprípustnú.