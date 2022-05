Úchvatný knokaut od vnuka boxerskej legendy: Muhammad Ali má svojho nasledovateľa

Legendárny boxer Muhammad Ali by bol na svojho vnuka určite hrdý. 21-ročný Nico Ali Walsh predviedol pri svojom víkendovom debute v Las Vegas senzačné K.O., ktorým upútal pozornosť športového sveta.

Nico Ali Walsh bojoval s Alejandrom Ibarrom v rámci podujatia Shakur Stevenson vs Oscar Valdez v MGM Grand. Dvadsaťjedenročný mladík v hneď v úvode parádne zasiahol Ibarru pravou rukou a zvýšil svoju profesionálnu bilanciu na 5-0.

Ali Walsh ako vnuk boxerskej kráľovskej rodiny pocítil v počiatočných fázach svojej kariéry ťarchu očakávaní. Zatiaľ to však berie s nadhľadom a zostáva pokojný.

Po svojom víťazstve priznal, že jeho matka v ňom pri zápasoch vidí veľkého Mohameda. "Je to len dôkaz všetkej práce, ktorú som do toho vložil. Takéto veci sa stávajú, keď do toho dáte veľa práce. Vraciam svojho starého otca späť do života, a preto je mama taká dojatá, pretože opäť vidí svojho otca a počuje jeho priezvisko" vyjadril sa Nico.