Po prehre si užívali na Ibize: Hráčov Bayernu Mníchov nešetrila ani klubová legenda

Futbalisti Bayernu Mníchov oslávili desiaty bundesligový titul za sebou spoločným výletom na španielsku Ibizu. Väčšina kádra sa išla zabávať po sobotňajšej prehre 1:3 na ihrisku Mainzu, keďže dostala od hlavného trénera Juliana Nagelsmanna vopred dohodnuté voľno na nedeľu aj pondelok.

Ostrý nesúhlas s týmto krokom vyjadril najmä bývalý majster sveta a hráč bavorského klubu Lothar Matthäus: "Nie je to vhodné, najmä po takom zápase. Na mieste trénera by som bol na hráčov tvrdší, po takom výkone by som im voľno nedal."

Počínanie úradujúcich nemeckých majstrov sa nepáči ani hlavnému trénerovi Herthy Berlín, za ktorú hráva aj slovenský reprezentant Peter Pekarík. Klub z hlavného mesta Nemecka stále bojuje o udržanie sa v najvyššej súťaži.

"Sezóna trvá až do skončenia posledného duelu. Neviem, prečo by nejaký tím mal prestať hrať o tri týždne skôr. Nie je to dobré pre ligu ani pre súperov. Mne by nikdy ani nenapadlo dať hráčom také voľno. Je pochopiteľné, že chcú oslavovať titul, ale nie až tri týždne," povedal Felix Magath, ktorý doviedol Bayern Mníchov ako tréner k majstrovskému double v rokoch 2005 a 2006.

Nagelsmann reagoval na Magathovu kritiku: "Je to od neho šikovné, no nemyslím si, že by boli jeho úmysly čisté. Mal by najskôr sledovať zápas a potom o ňom hovoriť. Ja sa tiež nevyjadrujem k výkonom Herthy."

Hráčov Bayernu sa zastal aj športový riaditeľ klubu Hasan Salihamidžič. Pripomenul, že voľno mali sľúbené už pred spomenutým duelom a nijako to neovplyvnilo ich výkon. Ubezpečil, že do zvyšných dvoch zápasov sezóny pôjdu Bavori naplno. "Je úplne jasné, že do nedeľňajšieho súboja proti Stuttgartu dajú všetko," poznamenal.

VfB Stuttgart je momentálne na barážovom 16. mieste v tabuľke a na pätnástu Herthu stráca tri body. VfL Wolfsburg, posledný súper Bayernu Mníchov v ročníku 2021/2022, okupuje 12. pozíciu s náskokom piatich bodov pred Herthou.