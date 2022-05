Finále Slovenského pohára aj s divákmi: Nižšia kapacita a prísne opatrenia

Finále 53. ročníka futbalového Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2021/2022 sa uskutoční v nedeľu 8. mája aj s divákmi na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.

Informoval o tom organizátor duelu Slovenský futbalový zväz (SFZ) po pondelňajšom stretnutí kompetentných orgánov s tým, že starosta MČ Bratislava Nové Mesto Rudolf Kusý odsúhlasil konanie zápasu v pôvodnom termíne na NFŠ.

"Starosta MČ Bratislava Nové Mesto Rudolf Kusý dal finále Slovnaft Cupu zelenú. Stretnutie Slovana Bratislava so Spartakom Trnava sa odohrá podľa plánu 8. mája o 17.30 na NFŠ za prítomnosti divákov. Od prizvaných zástupcov však Rudolf Kusý žiada splnenie niekoľkých podmienok, ktoré majú viesť k tomu, aby sa zápas odohral v športovej atmosfére a bez násilia. Vyzýva všetky zainteresované strany, aby dokázali, že zápas dvoch odvekých rivalov bude naozaj iba o futbale. Aby sa na štadión nebáli prísť fandiť aj slušní diváci," informovala na webe zväzu riaditeľka PR SFZ Monika Jurigová.

"Kapacita štadióna bude znížená z 22.500 na 16.000. Rozdelený bude na štyri časti, fankluby budú za bránkami. Tribúna D je vyhradená pre fanúšikov Spartaka Trnava, tribúna C pre priaznivcov Slovana Bratislava. Pre širokú verejnosť sú určené tribúny A a B. Vstupenky sa budú predávať, ako už SFZ skôr deklaroval, na meno a priezvisko cez ticketingový systém. Pri vstupe ich bude usporiadateľská služba kontrolovať dokladom totožnosti. Kontroly budú dvojstupňové, do sektorov C a D nebudú vpustení žiadni diváci s inou štátnou príslušnosťou, nakoľko budú pri vstupe vyhodnotení ako rizikoví. Predaj vstupeniek sa začne dnes (pondelok 2. mája) o 15.00 h. Fanúšikovia Spartaka Trnava pricestujú do Bratislavy špeciálnym vlakom na stanicu Nové Mesto, odkiaľ ich na štadión privezú vyhradené autobusy. Štadión sa otvorí dve hodiny pred zápasom. Zvýšený bude aj počet členov usporiadateľskej služby a na zabezpečení poriadku sa budú podieľať aj zástupcovia SBS oboch klubov. Dohliadať na pokojný priebeh zápasu budú aj policajné zložky. Fanúšikov čakajú pred výkopom zaujímavé sprievodné akcie," dodala.

Konanie zápasu na Tehelnom poli schválili členovia výkonného výboru SFZ už koncom apríla. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru sa však minulý týždeň obrátilo na mestskú časť Bratislava-Nové Mesto so žiadosťou o zakázanie stretnutia. Vzhľadom na povesť fanúšikov ŠK Slovan Bratislava i Spartaka Trnava patrí duel medzi rizikové.

Na pohárové derby išli do predaja vstupenky pre fanúšikov oboch klubov. Zákaz pre rivalov, ktorý znemožňuje priaznivcom Slovana a Trnavy navštevovať do konca sezóny štadión súpera, sa na finálový duel SP nevzťahuje. V októbrovom stretnutí Fortuna ligy prišlo na trnavskom Štadióne Antona Malatinského k výtržnostiam. Zápas nedohrali a skontumovali ho v prospech hostí.