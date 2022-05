Briti tvrdia, že Ronaldo sa vráti do Španielska: Prestupová bomba?

Prestupové špekulácie okolo portugalskej futbalovej hviezdy Cristiana Ronaldo (37) evidujú fanúšikovia už pár mesiacov.

Podľa najnovších informácii britských médií je v hre aj návrat Ronalda do Realu Madrid. Manchester podstúpil trénerskej zmene a nie je vylúčené, že hviezdny Portugalčan nebude figurovať v plánoch nového kouča Erika Ten Haga.

Holandský lodivod si údajne presadil svoj projekt v Manchestri, ktorý spočíva v presadzovaní mladých hráčov. A práve to by chcel využiť Real Madrid, ktorý sa podľa britských médií chystá urobiť senzačný návrat. Ronaldo by sa tak mohol vrátiť do klubu, v ktorom strávil väčšinu svojej úspešnej kariéry. Napríklad, vyhral štyrikrát Ligu majstrov.