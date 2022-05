Českého brankára Saláka čaká pár týždňov oddych: Z tenisu rovno do nemocnice

Z tenisu rovno do špitálu! Český hokejový brankár Alexander Salák (35) si na pár týždňov dá oddych.

Salák dochytal vo švédskom Djurgardens IF sezónu, sériu o udržanie sa v lige jeho tím prehral a zostúpil do druhej ligy. Český brankár si chcel doma trochu spríjemniť deň tenisom. Rodák zo Strakonic sa ale v zápale boja nešťastne zranil a v nemocnici mu museli dať nohu do sadry.

"Prvý tenis v tejto sezóne a na dlho posledný," komentovala na sociálnej sieti Salákova manželka Miška, ktorá vychováva päť detí. "Tak na tých pár týždňov, na tých šesť detí, čo budem mať doma," pridala s humorom ďalší komentár.

Otvoriť galériu Brankár Alexander Salák skončil po tenise s nohou v sadre. Zdroj: instagram/misasalak

Salák odchytal väčšinu ročníka v drese Sparty, záver sezóny ale strávil v Štokholme v drese Djurgardens IF.