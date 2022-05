Tréner Antonín Stavjaňa: Toto sú dôvody, pre ktoré v Nitre končím

Antonín Stavjaňa (59) skončil na striedačke Nitry. Český tréner priviedol hokejistov spod Zobora k strieborným medailám v sezóne 2021/2022, tú svoju hodil po dekorovaní do publika. Bola to už jeho ôsma medaila s Nitrou, no ďalšiu zatiaľ nepridá.

Stavjaňa priznal koniec ihneď po nedeľnom šiestom finálovom zápase, v ktorom Nitra doma podľahla Slovanu 2:5, Bratislavčania po tomto triumfe oslávili majstrovský titul. "Moja zmluva vypršala," uviedol tréner a na otázku, či bude na striedačke Nitry aj v budúcej sezóne odpovedal: "Momentálne nie." Vzápätí prezradil aj príčiny svojho rozhodnutia. "Má to viac rovín. Mali sme s manželkou víkendové manželstvo. Ďalšia rovina je, že som trochu vyhorený a opotrebovaný. Predsa len, s dvoma pauzami som v Nitre 10 rokov, človek potrebuje aj nový impulz. Je to dlhodobý vzťah, ktorý v určitom období prinesie aj negatíva." Rozlúčka s klubom mala striebornú pečať, s týmto výsledkom pred sezónou pod Zoborom možno ani nerátali. "Máte pravdu," priznal Stavjaňa a pomenoval najsilnejšie zbrane tímu v sezóne: "Myslím si, že brankári obstáli, mali dôležité úseky a dobre sa doplňovali. V obrane boli držiaky ako Mezei a Švarný, Nemec vyrástol na výborného obrancu, dobre hral Raskob. V útoku žiaril Buček, body ktoré robil, to sa nedá robiť každú sezónu. Každý ťahal istú časť sezóny, napríklad Holešinký, či Krivošík. Vždy niekto potiahol."