Kto z NHL posilní Slovákov na MS vo Fínsku? V hre je zatiaľ iba jedno meno

Slovenskú hokejovú reprezentáciu by mohol posilniť na majstrovstvách sveta vo Fínsku útočník New Jersey Devils Tomáš Tatar (31).

O prípadnej účasti posily zo zámorskej NHL informoval aj generálny manažér slovenskej reprezentácie Oto Haščák.

"Miro Šatan je v kontakte s Tomášom Tatarom, ale ten je momentálne chorý. Ale je to otvorené," povedal Haščák po prípravnom zápase s Nemeckom v Drážďanoch.

Veterán Zdeno Chára z New Yorku Islanders, rovnako ako dvojica hráčov Dallasu Andrej Sekera a Marián Studenič štart na MS odmietla. Počítať sa nedá ani s brankárom Halákom, ktorého Vancouver zostal pred bránami play off. Vedenie reprezentácie si však nechá voľné miesto pre dvojicu Černák - Feherváry. "Aspoň jeden by nám mohol pomôcť, uvidíme ale po prvom kole play off," vysvetlil Haščák.

Koučovi Ramsaymu bude vo Fínsku chýbať aj dvojica Marek Hrivík a Peter Celhlárik.

"Pripojí sa k nám Húska, Slafkovský a aj Roman, hoci je unavený po finálových bojoch v českej lige. Uvidíme, v ktorých zápasoch nastúpia. Tento tím zatiaľ zostane pohromade, zariadime sa aj podľa vývoja finálovej série v slovenskej extralige. Sledujeme tam štyroch hráčov,” dodal Oto Haščák.