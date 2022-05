Belasí získali historický titul: Bezprostredné reakcie hlavných aktérov

Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v šiestom zápase finále Kaufland play off Tipos extraligy 2021/2022 a získali titul majstra SR. V nedeľu triumfovali na ľade HK Nitra 5:2 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Je to o góloch a o šanciach a o systémových zásadách. Slovan to zvládal lepšie. Slovan vyhral štyri zápasy a preto je majster. Nám chýbala k titulu garnitúra hráčov so skúsenosťami a najmä, aby boli zdraví. A naši nosní hráči boli zdemolovaní a nepodávali výkon, aký by sme potrebovali."

Samuel Buček, najproduktívnejší hráč sezóny: "Nie je nič horšie ako prehrať finále. Ale nevyužili sme šance a to sa potom otočilo. Taký je hokej. Ale sezóna bola super, nikto by o nás nepovedal, že pôjdeme do finále. Bude nás to však dlho trápiť."

Andrej Podkonický, tréner Slovana: "Tlak bol obrovský, ale verili sme tímu. Ak hral svoj hokej, nebál som sa. Mali sme ťažkú sériu s Košicami a vedeli sme, že ak takto budeme hrať aj s Nitrou, tak ju zdoláme. Je to odmena za prácu, ktorú robím a v ktorej sa snažím zlepšovať. Potvrdil som si, že som na dobrej ceste."

Michal Sersen, kapitán Slovana: "Zdvihnúť ako kapitán nad hlavu poháre Dušana Pašeka a Vladimíra Dzurillu, čo sú klubové legendy, to je pre mňa veľká česť. Som hrdý na túto partiu."

Patrik Maier, obranca Slovana: "Išli sme do toho s tým, že si to nemôžeme nechať ujsť. Neprehrávali sme celý zápas, čo bolo plus. Slovan získal aj futbalový aj hokejový titul, to je úžasný pocit. Sme najväčšie a ukazujeme, že aj najlepšie kluby na Slovensku."

Marcel Haščák, útočník Slovana, strelec druhého gólu v zápase: "Titul chutí vynikajúco. Nebolo to ľahké, ale poďakovať musím celému mužstvu. Dali sme si cieľ a splnili sme ho. S tým som išiel do Slovana."

Andrej Golian, strelec rozhodujúceho gólu: "Videl som pred bránkou Harrisa, tak som to nahodil. Išlo to na bránku, tečoval to ich hráč. Som za to vďačný."