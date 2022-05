Beckera čaká neslávne známa väznica Wandsworth: Samotka tri kilometre od Wimbledonu!

Dva a pol roka naostro si legendárny tenista Boris Becker podľa viacerých zahraničných zdrojov odpyká v londýnskej väznici Wandsworth, ktorá je známa tvrdým režimom, a ktorá - a to je irónia osudu - leží tri kilometre od Wimbledonu, kde odštartoval v 17 rokoch impozantnú kariéru.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Slávny bývalý tenista bol odsúdený na dva a pol roka väzenia za marenie insolvenčného konania a daňové úniky a podľa mnohých teraz zistí, aký krutý vie byť život. Doteraz býval v drahých hoteloch, teraz sa sťahuje do jednej z najhorších väzníc vo Veľkej Británii. Ako informovali britské médiá, podmienky vo väznici s názvom Wandsworth sú prinajmenšom hrozné.

Asi 170-ročná viktoriánska budova je plná špiny a potkanov a v súčasnosti si v tomto zariadení odpykáva trest až 1 300 odsúdených.

Bývalý tenisový svetový hráč číslo jeden je momentálne na samotke, no očakáva sa, že ho čoskoro premiestnia do jednej z ciel, ktorú bude zdieľať so svojimi „spolubývajúcimi“. Privíta ho množstvo väzňov, ktorí majú problémy s rešpektovaním väzenského poriadku, ako aj s veľmi nízkou úrovňou hygieny, napísal portál dailymail.co.uk, ktorý doplnil, že záchody v celách neponúkajú žiadne súkromie, dozorcovia používajú silu vraj štyrikrát denne a obrovské percento väzňov sa pokúša o samovraždu.

Trojnásobný wimbledonský víťaz bude môcť o podmienečné prepustenie žiadať po 15 mesiacoch.