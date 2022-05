Futbalista Pavol Šafranko získal s Mamelodi svoju druhú trofej: Do Afriky som išiel niečo vyhrať!

„Slovenský Brazílčan“ majstrom Južnej Afriky! Futbalový útočník Pavol Šafranko (27) dosiahol vyše 8 000 kilometrov od domova na premiérový ligový titul. Jeho tím Mamelodi Sundowns má štyri kolá pred koncom tamojšej Premier League nedostihnuteľný 13-bodový náskok pred druhým FC Royal AM. Definitívu dala bezgólová domáca remíza s Kapským Mestom, ktorú sledoval náš hráč z lavičky náhradníkov.

Pre osemnásobného slovenského reprezentanta je to po triumfe v pohárovej súťaži, kde štartuje 8 najlepších tímov ligy uplynulej sezóny, už druhá trofej. „Titul chutí super. Na juh Afriky som išiel s cieľom niečo vyhrať, pravidelne nastupovať a streliť čo najviac gólov. V tejto sezóne som ich dal osem vo všetkých súťažiach, o jeden menej ako vlani. Na to, koľko minút som odohral, to nie je vôbec zlé číslo,“ povedal pre Nový Čas.

V lige naskočil z 26 zápasov do pätnástich. Práve herná vyťaženosť nebola celkom podľa jeho predstáv. Väčší počet štartov mu znemožnili covid i zranenie stehenného svalu. Ale aj niečo iné. „Narazil som na tvrdého konkurenta v útoku. Namíbijčan Peter Shalulile nasúkal v lige 21 gólov a už len štyri zásahy ho delia od prekonania 17-ročného rekordu. Keďže hráme iba na jedného útočníka, je jasné, kto mal na hrote prednosť.“

Mamelodi Sundowns patrí v Južnej Afrike k najbohatším klubom. Pre žiarivé žlté dresy prezývajú jeho hráčov Brazílčania. Šafranko je v tíme jediným Európanom. Ako tvrdí, partia je výborná a podmienky špičkové. „Každý tréning nahrávajú drony na video, ktoré potom analyzujeme. Všetko je tu prepracované.“

Aká je podľa nášho futbalistu úroveň juhoafrickej ligy? „Kluby Mamelodi, Kaizer Chiefs či Orlando Pirates by hrali v Česku alebo v Poľsku o majstrovský titul. Liga je fyzicky náročná. Africkí hráči sú dynamickí, silní, behaví, dobrí v práci s loptou. Technicky však už nie sú takí zdatní,“ uzavrel Šafranko.

Mladí futbalisti na Šafranko Cup

V sobotu 4. júna sa futbalisti U-10 stretnú v Stropkove už po druhý raz na turnaji, ktorý zastrešuje náš futbalista. Šafranko potvrdil, že sa podarilo pritiahnuť zaujímavé tímy z Akadémie Mareka Hamšíka, dva poľské kluby, Podbrezovú, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Košice, CFT Akadémiu, Humenné a Stropkov. „Chceme aj na východ priniesť konfrontáciu s lepšími mužstvami. My sme kedysi takú možnosť nemali. Najlepší hráč, strelec a brankár turnaja dostanú môj dres Mamelodi,“ prezradil Pavol.