Strašidelné zranenie z Britských ostrovov: Hráč Manchestru City zlomil súperovi nohu

Severoírsky obranca sa zranil v nadstavenom čase prvého polčasu po súboji s Jackom Grealishom.

Podľa agentúry DPA Dallas odcestuje do Londýna, kde sa podrobí operácii a ďalším vyšetreniam. V tejto sezóne tak predčasne dohral.

Definitely an ACL injury for Stuart Dallas, milliseconds away from being perfectly fine, but as soon as his foot was planted it was game over 😭 #LEEMCI #Leeds #Dallas #Injury #LeedsUnited pic.twitter.com/k7QVbD7Vw9