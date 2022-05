Kariérny úpadok Lionela Messiho? Argentínsky mág je v dôležitej štatistike na úplnom európskom chvoste!

Mužstvo trénera Mauricia Pochettina síce triumfovalo vo francúzskej Ligue 1, no to je pri nich skôr povinnosť, než úspech. Parížskemu veľkoklubu chýba v zbierke predovšetkým trofej z významnej európskej súťaže a priaznivcom pomaly dochádza trpezlivosť. Presne takejto situácii mal zabrániť príchod Lionela Messiho, čo však vôbec nevyšlo.

Štatistický portál Whoscored.com sa preto pozrel na možné príčiny zlyhania a prišiel k veľmi prekvapivému záveru, ktorý priamo súvisí s hviezdnym Argentínčanom. Ten v 23 ligových dueloch strelil len 4 góly, ale to nie je najhoršie zistenie.

Pri porovnaní produktivity 165 hráčov z top piatich európskych súťaží (Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1), ktorí sa dostali počas tohto ročníka minimálne do 10 gólových šancí, je Messi najmenej efektívnym zakončovateľom v Európe! Niekoľnásobný držiteľ Zlatej lopty na presný zásah premenil len 8,3% zo svojich tutoviek. Ktovie, ako by vyzerala sezóna PSG, keby šikovný ľavák mieril o čosi presnejšie...

🙃 Of the 165 players to be presented with 10+ big chances, Lionel Messi has the worst big chance conversion rate (8.3%) in Europe's top 5 leagues this season pic.twitter.com/4ELfZmZaKL