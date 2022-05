Špeciálny dres Kobeho Bryanta (†41) putuje na aukciu: Padne nový dražobný rekord?

Dres basketbalistu Kobeho Bryanta (†41) z jeho nováčikovskej sezóny v NBA sa bude predávať v aukcii. Záujemca by ho mohol získať podľa odhadu za 3-5 milióna dolárov.

Bryant odohral celú kariéru za Los Angeles Lakers. Debutoval v sezóne 1996/97 a hneď postúpil do play off, v ktorom jeho tím podľahol Utahu Jazz 1:4 na zápasy. Dres ponúknutý do dražby mal na sebe aj počas dvoch zápasov série. Jeho doterajší majiteľ chce zostať v anonymite, dres vlastnil 25 rokov. „Cítime, že ponúknutá suma môže prekonať rekord. Bryanta všetci milovali, spomienky na neho sú veľmi silné," povedal podľa AP organizátor aukcie David Kohler.

Päťnásobný šampión NBA a dvojnásobný MVP finále Bryant zahynul 26. januára 2020. Osudným sa mu stal pád heliokoptéry, pri ktorom zomrela aj jeho 13-ročná dcéra Gianna.