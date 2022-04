Nemecko porazili aj po druhýkrát: Slováci zvíťazili v troch zo štyroch prípravných zápasov

Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili aj v druhom prípravnom zápase nad Nemeckom. Po piatkovom triumfe 3:1 zdolali drážďanskej Joyntex Aréne domáci výber aj v sobotu v pomere 3:2. Pre zverencov Craiga Ramsayho to bol tretí triumf v príprave pred MS, predtým zdolali Česko 3:1. Tomu istému súperovi o dva dni neskôr podľahli 3:4 po nájazdoch.

V najbližších zápasoch pred MS sa slovenskí hokejisti predstavia na turnaji Kaufland Cup v Žiline. Vo štvrtok 5. mája o 18.00 h privítajú Nórsko, o dva dni neskôr v sobotu o 16.00 nastúpia proti Francúzsku.



Nemecko - Slovensko 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Góly: 15. Fleischer (Blank), 33. Jentzsch (Fleischer, Blank) – 18. Lantoši (Čerešňák, Krištof), 34. Pospišil (Lunter, Čerešňák), 57. Okuliar (Čerešňák). Rozhodovali: Hoppe, Hunnius - Höfer, Klíma, vylúčení: 1:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2300 divákov.

Nemecko: Jenike - Karrer, Zimmermann, Huss, Rogl, Bender, Münzenberger, Hüttl, Wagner - Fischbuch, Loibl, Schmölz - Eder, Blank, Jentzsch - Braun, Soramies, Höfflin - Fleischer, Leonhardt, Ehl

Slovensko: Rybár - Čerešňák, Rosandič, Bučko, Jánošík, Grman, Ivan, Mudrák, Koch - Lantoši, Krištof, Liška - Pospíšil, Tamáši, Lunter - Minárik, Kollár, Regenda - Mucha, Valach, Okuliar



Nemci preverili ako prví obranu súpera, Rybár dobre zasiahol. Krátko na to hrali domáci prvú presilovku, ale Slováci sa ubránili. V 5. minúte nastrelil Grman žŕdku, vzápätí prišla veľká šanca Nemcov. Loibla však vychytal Rybár. Slovenský brankár ale inkasoval v 14. minúte, keď ho v početnej výhode prekonal Fleischer. Odpoveď prišla o tri minúty neskôr, keď sa v presilovke presadili aj Slováci, Lantoši nedal Jenikemu šancu po strele z pravej strany.

Do druhej tretiny vstúpili lepšie domáci, Rybár si pripísal niekoľko zákrokov za sebou. Na opačnej strane sa do dobrej šance dostal Krištof, ale nemecký brankár dobre zareagoval. Hra sa potom prelievala z jednej strany na druhú, šancí bolo málo, ale v polovici zápasu išiel na trestnú lavicu Tamáši a tento faul potrestal Jentzsch svojim prvým gólom v reprezentácii. O 42 sekúnd neskôr vyrovnal Pospíšil, jeho strelu ešte tesne pred bránkou tečoval nemecký obranca.

V tretej tretine sa obraz hry nezmenil. Obe mužstvá dobre korčuľovali a bránili, šancí bolo málo. V 46. minúte hrali Nemci presilovku a mohli ísť do vedenia, no Höfflinovu strelu fantasticky zneškodnil Rybár. Potom sa oba tímy snažili rozhodnúť v riadnom hracom čase, napokon sa to podarilo Slovákom. Čerešňák našiel na ľavej strane kruhov Okuliara a ten bez prípravy rozhodol o osude stretnutia. Nemci sa snažili o vyrovnanie v power play, ale šancu na gól si už nevypracovali.