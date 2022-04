Dúbravka žiaril v bránke Newcastlu! Do vrecka schoval hviezdy Liverpoolu: Na zisk bodov to však nestačilo

Liverpool rozhodol o svojom triumfe v 19. minúte, keď guinejský stredopoliar Naby Keita v šestnástke obišiel slovenského brankára Martina Dúbravka a prestrelil obrancov stojacich na čiare. Na konci prvého polčasu sa po hlavičke Diega Jotu pod brvno vyznamenal Dúbravka. Aj v druhom dejstve boli hostia aktívnejší, senegalský útočník Sadio Mane však spálil tutovku a pri dvoch delovkách Jotu domácich opäť podržal Dúbravka.

Výkon rodáka zo Žiliny si všimli aj viacerí fanúšikovia na sociálnych sieťach, kde sa dočkal chváli. Futbaloví priaznivci Dúbravku označili za muža zápasu.

Martin Dubravka has got to be man of the match. Brilliant performance from him. #nufc