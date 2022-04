Triumf v príprave na hokejové MS 2022: Slováci zdolali Nemecko už v prvej tretine

Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v piatkovom prípravnom zápase v Nemecku 3:1. V drážďanskej Joyntex Aréne strelili svoje prvé reprezentačné góly Marek Valach a Michal Ivan, tretí pridal Adam Liška. Za domácich sa presadil Alexander Ehl.

Pre zverencov Craiga Ramsayho to bol druhý triumf v príprave pred MS, predtým zdolali Česko 3:1. Tomu istému súperovi o dva dni neskôr podľahli 3:4 po nájazdoch. S Nemeckom sa Slováci stretnú v odvete v sobotu opäť v Drážďanoch o 17.00 h.



Nemecko - Slovensko 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Góly: 21. Ehl - 5. Valach (Okuliar, Koch), 13. Liška (Lantoši, Krištof), 14. Ivan (Minárik, Grman). Rozhodovali: Hoppe, Hunnius - Höfer, Klíma, vylúčení: 3:1, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 2700 divákov.



Nemecko: Pantkowski - Karrer, Zimmermann, Huss, Rogl, Bender, Münzenberger, Hüttl, Möser - Fischbuch, Jentzsch, Loibl - Eder, Blank, Karachun - Braun, Soramies, Höfflin - Fleischer, Leonhardt, Ehl

Slovensko: Tomek - Čerešňák, Rosandič, Bučko, Jánošík, Grman, Ivan, Romančík, Koch - Lantoši, Krištof, Liška - Pospíšil, Tamáši, Lunter - Minárik, Kollár, Regenda - Faško - Rudáš, Valach, Okuliar



Ako prvý musel zasahovať Tomek, Slováci odpovedali po strele Grmana. Zápas bol od úvodu vyrovnaný, domáci mali prvú šancu po akcii Mösera. Potom gólovo udreli Slováci, keď Okuliar vystrelil na bránku a Valach dotlačil puk do siete - 0:1. Pre 23-ročného útočníka to bol prvý reprezentačný gól. Potom prišla šanca na druhej strane, no Jentzsch nemal v koncovke dostatok pokoja.

V 13. minúte prišla akcia Krištofa, ktorý poslal puk na bránku na Lantošiho, brankár Pantkowski zaváhal a Slováci sa tešili z gólu po druhý raz. Arbitri si zásah ešte potvrdili u videorozhodcu. O 54 sekúnd to už bolo o tri góly, keď Ivan presnou strelou do horného rohu prekonal nemeckého brankára.

Druhú tretinu začali Slováci v početnej výhode, ale v oslabení unikol Ehl a puk napokon po Tomekovom zaváhaní skončil v bránke - 1:3. Zverenci Craiga Ramsayho potom prebrali taktovku do rúk, veľkú šancu na štvrtý gól mali na konci 26. minúty. Regenda vybojoval puk, z následného tlaku prišlo niekoľko striel, ale Pantkowski tentoraz podržal Nemcov.

Štyri minúty pred koncom druhej dvadsaťminútovky mal gól na hokejke Höfflin, ale Tomek zastavil puk skvelým zásahom. Najväčšiu šancu však mal v závere Lunter, no neodkázal poslať puk do odkrytej bránky. Bol však faulovaný a do do tretej tretiny nastúpili Slováci v početnej výhode.

V nej mal najväčšiu šancu Krištof po prihrávke Lantošiho, ale svoju strelu poslal len do brankára. Osem minút pred koncom dal štvrtý gól Okuliar, ale arbitri ho správne neuznali, keďže slovenský krídelník mal pri zásahu hokejku vyššie ako dovoľujú pravidlá. Záver sa potom už len dohrával, slovenskí reprezentanti nedovolili Nemcom dostať sa do záverečného tlaku. Domáci to skúsili aj hrou bez brankára, no stav sa už nezmenil.