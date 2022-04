Ďalší záujemca? Do hry o kúpu FC Chelsea vstúpil veľký hráč

Britský miliardár Jim Ratcliffe vstúpil do hry o kúpu anglického futbalového klubu FC Chelsea. Podľa AP je pripravený investovať do obchodu rekordnú čiastku 4,25 miliardy libier, ktorou by odstavil na vedľajšiu koľaj ponuky troch amerických konzorcií usilujúcich sa o kúpu úradujúceho víťaza Ligy majstrov.

Majetok Ratcliffea sa odhaduje na 21 miliárd libier. Ide o výkonného riaditeľa chemického gigantu Ineos, ktorý štedro podporuje cyklistický tím. Okrem toho vlastní futbalové kluby OGC Nice a FC Lausanne-Sport. Ratcliffe potvrdil, že jeho ponuka zahŕňa aj prísľub investovania takmer dvoch miliárd libier do štadióna a infraštruktúry v najbližšej dekáde. Kúpu FC Chelsea by chcel údajne uzavrieť už počas blížiaceho sa víkendu. Terajší majiteľ Roman Abramovič dal klub na predaj 2. marca v reakcii na pokračujúcu inváziu Ruska na Ukrajinu a následné sankcie zo strany britskej vlády. Aktíva Chelsea sú momentálne zmrazené. Klub pracuje v obmedzenom režime na základe špeciálnej licencie. Tá napríklad striktne obmedzuje výdavky na zápasy na ihriskách súperov na necelých 24.000 eur.