Petra Vlhová už začína myslieť na novú zimu: Činky, motorka a potom Argentína!

Oddýchla si tak, ako si želala, a tak začína pomaly opäť myslieť na tréning. Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová (26) má však v pláne aj niečo, z čoho mnohým z jej tímu vstávajú vlasy dupkom! Liptáčka sa chce venovať novej motorke, ktorá do jej garáže pribudla po olympijskom triumfe v Pekingu.

„Počas leta chcem viac jazdiť aj na motorke, keďže som dostala jednu novú...“ prezradila Petra po podpise novej spolupráce s VŠC Dukla Banská Bystrica na celý najbližší olympijský cyklus.

Parádnu motokrosovú mašinu Husqvarnu FE 250 za 11 230 eur jej počas osláv olympijského zlata v Liptovskom Mikuláši venoval finančník Igor Rattaj, ktorému robil odborného poradcu Petrin brat Boris. Ten verí, že sestra mu dovolí aspoň raz si na nej zajazdiť.

Po dovolenke sa už vraj pomaly začala znovu hýbať. Základ kondičnej prípravy absolvuje ako tradične doma na Liptove, kde bude striedať posilňovňu s motorkou. „Moja kondičná príprava vyvrcholí v auguste. Momentálne som viac v posilňovni, začínam s určitými cvikmi, mám len jeden tréning do dňa, čo po takej dlhej odmlke stačí,“ povedala olympijská víťazka v slalome s tým, že rýchlejším vstupom do tréningu by si mohla ublížiť.

Zmenami prešiel aj jej tím, kde dvoch dlhoročných talianskych servismanov nahradí jeden Francúz. „Detaily kontraktu ešte doťahujeme, takže jeho meno zatiaľ neprezradím. Čo je isté, že Petra sa prvý raz v kariére vydá za snehom na južnú pologuľu,“ spustil manažér našej lyžiarky Richard Galovič s tým, že do argentínskeho strediska Ushuaia sa tím vydá začiatkom septembra.

Rozhodovanie o tejto zmene v tréningových plánoch vraj nebolo jednoduché. „Vlhovci“ dali na trénera Maura Piniho, ktorý toto stredisko iba chváli a vlastne on inicioval túto zmenu v zaužívanej letnej príprave našej lyžiarky, ktorá dosiaľ kula formu vždy iba na európskych svahoch.