Nad derby Slovan – Trnava visia otázniky: Kde sa bude hrať finále Slovenského pohára?

V rokovaniach o dejisku finálového zápasu Slovenského pohára vo futbale budú kompetentní pokračovať v pondelok.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) o tom ako jeho organizátor informoval v piatok prostredníctvom riaditeľky PR a tlačovej hovorkyne Moniky Jurigovej.

"SFZ chce verejnosť ubezpečiť, že finále najstaršej pohárovej súťaže na Slovensku zrušené nie je. V rokovaniach sa bude pokračovať v pondelok aj za prítomnosti zástupcov oboch klubov a mestskej polície. Starosta Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý ako aj ostatní zástupcovia sa snažia nájsť riešenie, aby sa finále odohralo. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave navrhuje, aby sa zápas konal bez prítomnosti divákov a dokonca na inom štadióne. Táto požiadavka je pre SFZ neprijateľná, preto na pondelkové zasadnutie pôjde s návrhom, aby sa za každých okolností hralo v Bratislave. Bola by veľká škoda, keby na správanie pár desiatok rizikových fanúšikov doplatili slušní priaznivci futbalu," uviedla Jurigová pre futbalsfz.sk po piatkovom zasadnutí kompetentných orgánov.

Konanie zápasu na Tehelnom poli schválili členovia výkonného výboru SFZ. KR PZ sa však v stredu obrátilo na mestskú časť Bratislava-Nové Mesto so žiadosťou o zakázanie stretnutia, ktoré je naplánované na nedeľu 8. mája a vzhľadom na povesť fanúšikov ŠK Slovan Bratislava i Spartaka Trnava patrí medzi rizikové.

Na pohárové derby išli do predaja vstupenky pre fanúšikov oboch klubov. Zákaz pre rivalov, ktorý znemožňuje priaznivcom Slovana a Trnavy navštevovať do konca sezóny štadión súpera, sa na finálový duel SP nevzťahuje. V októbrovom stretnutí Fortuna ligy prišlo na trnavskom Štadióne Antona Malatinského k výtržnostiam. Zápas nedohrali a skontumovali ho v prospech hostí. Súboj Slovan - Trnava je vo Fortuna lige na programe aj v nedeľu 1. mája, no len za účasti domácich fanúšikov.