Mourinho prerušil rozhovor Rodgersa a poďakoval mu: Teraz plače, lebo je naozaj drahé!

Tréner futbalistov Leicesteru Brendan Rodgers (49) privítal na King Power Stadium svojho súpera Josého Mourinha (59) z AS Rím pred štvrtkovým úvodným semifinále Európskej konferenčnej ligy fľašou vína.

Portugalský kouč po zápase, ktorý skončil remízou 1:1, vstúpil do Rodgersovho rozhovoru a poďakoval mu za "najlepšie víno na trhu".

Celok z talianskej metropoly v Leicesteri viedol od 15. minúty po góle Lorenza Pellegriniho. V 67. minúte si zrazil loptu do vlastnej siete obrancu hostí Gianluca Mancini.

Počas Rodgersovho pozápasového televízneho rozhovoru sa na scéne objavil aj tréner AS Rím. "Dal mi to najlepšie víno na trhu," vyhlásil Mourinho. "Stálo veľa peňazí," odpovedal so smiechom Rodgers.

Mou invade a entrevista de Rodgers: "Ele me deu o melhor vinho do mercado!"



Rodgers: "Custou muito dinheiro!"



Momento muito legal do pós-jogo ontem.



pic.twitter.com/0h49SORGiV — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) April 29, 2022

Mourinho sa k darčeku vrátil aj na následnej tlačovej konferencii. "Kúpil mi to najlepšie portugalské víno. Teraz plače, pretože je vážne drahé. Chcel mi dať moju obľúbenú fľašu. Veľmi ťažko sa zháňa, neviem, ako sa mu to podarilo. Viem, koľko platil. Vypijem ho budúci týždeň bez ohľadu na to, čo sa stane," uviedol päťdesiatdeväťročný Portugalec.

S Rodgersom sa pozná zo svojho prvého pôsobenia v Chelsea. Zatiaľ čo Mourinho vtedy londýnsky celok viedol ako hlavný tréner, Rodgers koučoval mládež a neskôr rezervný tím. "Rád som ho videl. Teší ma, ako sa mu v kariére darí. Spája nás túžba. Víťaz rímskej odvety musí v albánskom finále vyhrať," povedal Mourinho.

Tiež Rodgers svojho kolegu pochválil. "Je to špičkový manažér, vždy ním bol a vždy ním bude. Je to dobrý človek. Josého tím vám to vždy poriadne sťaží. Zápas sa mi vážne páčil. Pred stretnutím sme sa dlho bavili. Má svoju fľašu vína, takže je šťastný," uviedol štyridsaťdeväťročný rodák zo Severného Írska. Ako tréner sa proti Mourinhovi postavil deviatykrát v kariére.

Odveta na Olympijskom štadióne v Ríme je na programe vo štvrtok. Víťaz sa 25. mája v Tirane stretne s lepším z dvojice Feyenoord Rotterdam – Olympique Marseille, ktorých prvý vzájomný súboj vyhralo holandské mužstvo 3:2.