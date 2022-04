Ronaldo opäť zachránil United, jeho budúcnosť v klube však nie je jasná

Cristiano Ronaldo (37) strelil piaty gól v uplynulých troch zápasoch a opäť zachránil futbalistom Manchestru United aspoň bod. "Červení diabli" ustáli vo štvrtok veľký tlak Chelsea a na domácom Old Trafforde uhrali remízu 1:1. Aj štvrtý vzájomný duel týchto súperov za sebou sa skončil nerozhodným výsledkom.

Ronaldo zariadil hetrikom triumf nad Norwichom 3:2, strelil jediný gól Arsenalu (1:3) a vo štvrtok sa presadil aj do siete Chelsea. United dali v predchádzajúcich piatich dueloch päť gólov a o všetky sa postaral práve portugalský kanonier. A to pred necelými dvoma týždňami prežil osobnú tragédiu, keď mu pri pôrode skonal synček.

"Nielen ten gól, ale celý jeho výkon, jeho odhodlanie v 37 rokoch, to jednoducho nie je normálne. Ak bude hrať tak ako v tomto zápase, bude to veľká pomoc pre tento tím," povedal tréner Ralf Rangnick.

V lige dal Ronaldo 17 gólov a je na druhej priečke spoločne s Heung-min Sonom z Tottenhamu, poradie kanonierov vedie s 22 gólmi Mohamed Salah z FC Liverpool. V 36 zápasoch sezóny zaznamenal Portugalčan vo všetkých súťažiach 23 presných zásahov, no jeho pozícia v Manchestri v nasledujúcom období napriek tomu nie je jasná. Zmluvu má do júna 2023, ale nový tréner Erik ten Hag chce do tímu priviesť nových útočníkov.

"Je to niečo, o čom sa musíme porozprávať s Erikom i vedením," odpovedal Rangnick na otázku o Ronaldovej pozícii. "Cristiano má kontrakt na ďalší rok. Je dôležité zistiť, čo chce. Či chce zostať. No jeho výkon bol naozaj skvelý," citovala nemeckého kouča oficiálna klubová stránka.

United a Chelsea si vďaka Ronaldovmu gólu opäť rozdelili body. V predchádzajúcej sezóne Premier League sa zrodili dve bezgólové remízy, v tejto sa oba duely skončili 1:1. V oboch mala Chelsea výraznú pozičnú i streleckú prevahu, ale nedokázala ju pretaviť na výhru. Vo štvrtok bolo držanie lopty 65%:35% v prospech hostí, strely na bránku 6:3 a celkovo až 21:6. Šance N'Gola Kanteho i dve Kaia Havertza v prvom polčase pochytal brankár David de Gea. Hostia išli do vedenia po hodine hry. Center Reecea Jamesa predĺžil hlavou Havertz a nepokrytý Marcos Alonso z prvej rozvlnil sieť. Odpoveď však prišla už o dve minúty, keď sa po parádnom lobe za obranu od Nemanju Matiča presadil z hranice päťky Ronaldo. Rozhodnúť mohol v 80. minúte James, ale ľavačkou trafil len do žrde.

Chelsea je tretia a po remíze má na konte o osem bodov viac ako piaty Tottenham, do konca zostáva päť kôl a Londýnčania sú blízko k miestenke do Ligy majstrov.

"Zaslúžil si vyhrať len jeden tím a to sme boli my. Bol to veľmi dobrý výkon, ale nedokázali sme rozhodnúť. Občas sa to stane, musíme sa z toho poučiť," povedal tréner Thomas Tuchel. Pre United deľba bodov príliš nerieši. Zo šiesteho miesta strácajú na prvú štvorku päť bodov, no odohrali o dva zápasy viac, do konca im zostávajú už len tri. Navyše budú musieť bojovať aj o priečky zaručujúce účasť v Európskej lige. Siedmy West Ham má len o tri body menej a zápas k dobru.

Aj to pridalo na nepokojnosti domácich fanúšikov, ktorí už pred zápasom ohlásili protesty proti majiteľom United. Pred aj počas stretnutia sa objavili transparenty a ozývalo sa skandovanie "Glazerovci von". Niektorí fanúšikovia prišli na tribúny Old Traffordu až v 17. minúte na protest proti sedemnásťročnému panovaniu americkej rodiny Glazerovcov.