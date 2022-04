Boris Becker sa pripravuje na basu, dojemné lúčenie s rodinou: Zdrvená matka prosí o milosť!

Becker pred budovou súdu zamilovane objal priateľku Lilian, ktorá ho vrúcne pobozkala. Následne si zapálil cigaretu, ktorá možno bude posledná na slobode...

V Londýne si dnes z úst sudkyne Deborah Taylorovej vypočuje rozsudok. Po vyhlásení bankrotu v roku 2017 zatajil pred veriteľmi nemalú časť svojho majetku a zmaril tým konkurzné konanie. Becker bol uznaný vinným v štyroch z 24 bodov obžaloby. Hrozí mu až sedem rokov väzenia.

EXCLUSIVE: Boris Becker says tearful goodbyes as he faces possible seven-year jail term for fraud TOMORROW https://t.co/HbHzgIvfus pic.twitter.com/LvrUmsllaE