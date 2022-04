UEFA prehodnotí plány na reorganizáciu Ligy majstrov: V hre je i turnaj Final Four

Európska futbalová únia (UEFA) prehodnotí plány týkajúce sa nového formátu Ligy majstrov, keďže čoraz viac mužstiev tzv. druhého sledu i početné fanúšikovské skupiny nesúhlasia so zmenami, ktoré preferujú najbohatšie kluby na kontinente.

Výbor UEFA pre riadenie a kontrolu súťaží sa 10. mája stretne vo Viedni a výkonnému výboru strešnej organizácie európskeho futbalu predloží na schválenie formálne návrhy na reorganizáciu Ligy majstrov. Udeje sa tak viac ako rok po tom, čo UEFA súhlasila s rozsiahlymi zmenami formátu európskeho pohára číslo jeden a tiež po tom, ako skolaboval "rebelský" projekt Superligy.

Nápad, ktorý mal 36 účastníkom zaručiť v LM 10 zápasov v skupinovej časti namiesto doterajších šiestich a umožniť každoročne dvom historicky úspešným klubom účasť v súťaži napriek slabej sezóne na domácej ligovej scéne, však od minulého roka vyzerá byť "uzavretý".

Výkonný riaditeľ nemeckého Eintrachtu Frankfurt Axel Hellmann pred štvrtkovým úvodným zápasom semifinále Európskej ligy na ihrisku West Hamu United (2:1) povedal, že kluby spolupracujú na „posilnení záujmov strednej triedy“.

V tureckom Istanbule sa v piatok zídu odporcovia niektorých zmien. Prítomní budú zástupcovia 30-člennej Európskej asociácie klubov (ECA), ako aj dve fanúšikovské skupiny podporované UEFA - Football Supporters Europe a Supporters Direct Europe. Chcú, aby UEFA prehodnotila svoje predchádzajúce rozhodnutia týkajúce sa súťažných formátov v rokov 2024-2027.

Pred rokom si UEFA stanovila cieľ dokončiť zmeny do decembra 2021. Jednou z možností, ktoré sú na stole, je i vytvorenie záverečného turnaja Ligy majstrov v štýle Final Four na jednom mieste namiesto tradičných dvojzápasových semifinálových konfrontácií. Rozhodovanie o zmenách sa však natiahlo a teoreticky by mohlo byť súčasťou májových rokovaní vo Viedni.