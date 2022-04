Vrána oslavoval titul so synom: Detail, ktorý ho spája so zosnulou manželkou († 35)

Opäť zdvihol nad hlavu majstrovskú trofej. Kapitán Petr Vrána (37) odchádzal z Prahy po šiestom finálovom zápase českej hokejovej extraligy na krku so zlatou medailou.

Třinec vyhral šiesty finálový duel 2:1, celú sériu nad Spartou Praha 4:2 a získal tretí majstrovský titul v rade.

Z titul sa tešilo aj sedem Slovákov, ktorí opäť zanechali v klube výraznú pečať. Majstrovské oslavy si vychutnajú Martin Marinčin, Martin Bakoš, Marko Daňo, Vladimír Dravecký, Patrik Hrehorčák, Tomáš Marcinko a Miloš Roman.

Vrána sa rovnako ako vlani po triumfe tešil priamo na ľade so svojim synom Leem (7). Rovnako ako vlani ale bez manželky Lindsey († 35), ktorá za tragických okolností minulý rok na jar zomrela. Aj teraz ju ale třinecký kapitán mal aspoň symbolicky pri sebe. Na prsteníčku totiž stále nosí snubný prsteň.

"Myslím si, že tento rok to finále bolo pre nás asi najťažšie zo všetkých troch rokov. Alebo určite pre mňa," povedal Vrána po finále pre Českú televíziu.

"Ono to vyzerá, že tie série boli 4:0, ale jednoduché to nebolo. Vítkovice nám dali poriadne zabrať, Boleslav tiež. A ta Sparta... Všetci vieme, aký majú silný mančaft. Naozaj to nebolo jednoduché," dodal Vrána.