NHL V Prahe! Hašek podporuje bojkot Rusov: Reakcia prišla okamžite

Bývalý český hokejový brankár Dominik Hašek (57) sa opäť pustil do ruského hokeja. Zámorská NHL zavíta v októbri do Prahy a česká legenda odmieta účasť Rusov.

Budúca sezóna NHL odštartuje zápasom San Jose Sharks a Nashvillom Predators v Prahe. Kritický postoj k stretnutiu zaujal Dominik Hašek, ktorý už od začiatku ruskej agresie na Ukrajine bojkotuje ruských športovcov.

Na súpiske San Jose je útočník Alexander Barabanov a v Nashville hrá Jakov Trenin. „Ak NHL (s ohľadom na súčasnú situáciu) chce povoliť akémukoľvek ruskému hokejistovi účasť na tomto zápase, tak to budem považovať za neospravedlniteľné rozhodnutie.

Ak by sa ale ruskí hokejisti napriek všetkému mali zúčastniť tohto stretnutia, tak urobím všetko, čo je v mojich silách, aby sa tento duel neodohral v našej krajine. Oslovím vládu Českej republiky, organizátorov tohto podujatia, rovnako ako aj potencionálnych partnerov a širokú verejnosť,” napísal na Twitteri Dominik Hašek.

Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Rusi ho ešte v marci za výroky označili za „obyčajného nacistu“.

Teraz ho verejne kritizoval spoluhráč zo Spartaka Moskva Nikita Ščitov. „Pamätáte si na to, ako ho na olympiáde v Nagane trafil silnou ranou priamo do helmy Valerij Kamenskij, až kus z nej odpadol? To ho zjavne poznamenalo. Dominik Hašek bol skvelý hráč, ale je to mizerný človek.

Jednoducho by ste si nemali brať jeho slová k srdcu. Pokiaľ Dominik Hašek myslí vážne to, čo hovorí, tak nech vráti peniaze, ktoré si v Rusku počas svojej kariéry zarobil. Samozrejme, že je nesprávne miešať šport s politikou,“ povedal pre web sport.ru.