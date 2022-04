Ruská tenistka Kasatkinová nepotešila Kremeľ: So zákazom štartu na slávnom Wimbledone plne súhlasí

Daria Kasatkinová (24) prelomila tabu a nepotešila vládu v Kremli. Ako prvá ruská tenistka akceptovala zákaz štartu pre seba, svojich krajanov, ako aj Bielorusov na tohtoročnom grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

Zákaz sa stal predmetom kontroverzií, ale bývalá štvrťfinalistka z All England Clubu priznala, že niektoré veci sú „dôležitejšie“ ako tenis.

Proti zákazu sa vyslovilo aj niekoľko bývalých a súčasných skvelých hráčov. Svetová mužská jednotka Novak Djokovič to označil za „bláznivé“, zatiaľ čo ruský tenista Andrej Rubľov tvrdí, že ide o „diskrimináciu.“

Bývalá 10. hráčka rebríčka WTA Kasatkinová, ktorá časť svojej kariéry trénovala na Slovensku, pochopila, že tento kontroverzný krok bol nevyhnutný. „Samozrejme, my hráči sme sklamaní, že nemôžeme byť súčasťou jedného z najväčších turnajov. Vo svete sa však práve teraz dejú oveľa dôležitejšie a väčšie veci,“ povedala počas turnaja v Stuttgarte. Daria, ktorá sa do štvrťfinále Wimbledonu dostala počas svojej najlepšej sezóny v roku 2018, dodala: „Ľudské životy sú oveľa dôležitejšie, to je úplne jasné.“