Výkon ako z inej planéty vo finále Niké SBL: Nezastaviteľný rozohrávač Lučenca sa zapísal do histórie

V druhom finálovom zápase Niké Slovenskej basketbalovej ligy zvíťazili hráči BKM Lučenec doma nad Patriotmi Levice 96:71 a v sérii na štyri výhry vyrovnali stav na 1:1. Ústrednou postavou triumfu „pelikánov" bol s neuveriteľnými 48 bodmi a úspešnosťou streľby 71% Desure Buie (25).

Americký rozohrávač predviedol výkon ako z ríše snov a veľkými písmenami sa zapísal do histórie slovenskej najvyššej súťaže. Od samotného vzniku Niké SBL totižto nikto v jednom dueli súperovi nenasúkal viac bodov. Takýto nástrel je navyše o to vzácnejší, že sa oň postaral v najdôležitejšej fáze sezóny - vo finále play-off a dokonca proti najlepšie brániacemu tímu ligy.

„Musel som urobiť to, čo bolo potrebné k tomu, aby sme vyhrali. Bol som ochotný spraviť čokoľvek, víťazstvo sme potrebovali. Pochvala od trénera je skvelá, ale stále je to len jeden zápas. Musíme ich vyhrať ešte viac, ak chceme dosiahnuť to, čo chceme dosiahnuť. V ďalšom stretnutí musíme hrať tvrdo," vyjadril sa Buie pre portál basketliga.sk na margo zápasu a svojho úžasného individuálneho galapredstavenia.