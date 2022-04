Poľka Karolina Bojar-Stefaňska: Toto je najsexi rozhodkyňa sveta

Darí sa jej na ihrisku aj v súkromí. Karolinu Bojar-Stefaňsku (25) označil britský denník The Sun za najsexi futbalovú rozhodkyňu sveta.

Tmavovlasá Poľka začínala s atletikou, no neskôr sa zamilovala do futbalu. Zaujímavé je, že je vnučkou bývalého prvoligového arbitra a dokonca aj jej o 20 rokov starší manžel Daniel Stefaňski fúka do píšťalky!

Bojar-Stefaňska je známa rozhodovaním zápasov v Extralige, duelov najvyššej ligy ženského futbalu v Poľsku. Svoj prvý zápas rozhodovala už ako 17-ročná. Pred štyrmi rokmi sa zoznámila so svojou životnou láskou Danielom. V januári 2020 sa v Thajsku zasnúbili a v októbri mali svadbu na romantickom ostrove Santorini.

Karolina je populárna aj na sociálnych sieťach. Na instagrame jej profil sleduje 168 000 ľudí. „Profesionálne sa cítim absolútne naplnená, som na ceste k vytúženému cieľu. Pravidelné účinkovanie v najvyššej divízii ženského futbalu, prvý medzištátny zápas a zložené skúšky na advokátsku koncipientku, to je odmena za tvrdú prácu,“ povedala sexi Poľka pre nemecký denník Bild.