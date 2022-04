Bernal po 3 mesiacoch od nehody začal s tréningom: Skoro som sa zabil, ale som späť!

Foto

Konečne dobré správy! Šampión Tour de France 2019 Egan Bernal (25) sa podľa kolumbijských lekárov tri mesiace po vážnej nehode vyliečil zo svojich zranení. A to až natoľko, že by mohol o mesiac pretekať! Bernalovi pritom po zrážke so stojacim autobusom hrozilo ochrnutie.