Nominácia Slovenska na duely s Nemeckom: Pribudla opora bronzového úspechu

Slovenskí hokejoví reprezentanti sa v ďalšej fáze prípravy pred MS predstavia v Nemecku. V drážďanskej Joynext Aréne budú bojovať o miestenky na MS do Fínska (13. - 29. mája) ďalší hráči, generálneho manažéra Miroslava Šatana teší najviac fakt, že každý z nich má veľkú chuť presvedčiť trénerov.

Slováci sa naposledy stretli s Nemeckom v baráži o štvrťfinále na ZOH v Pekingu. Po góloch Hudáčka, Cehlárika, Krištofa a Hrivíka zvíťazili 4:0, v aktuálnej nominácii je však iba Krištof. Hudáček na MS štartovať nebude, ospravedlnil sa z rodinných a zdravotných dôvodov. Menej pravdepodobný, no naďalej otvorený je štart Hrivíka s Cehlárikom.

Pred olympiádou sa oba tímy streli na novembrovom Nemeckom pohári, v Krefelde zvíťazili domáci 4:1. Jediný gól Slovenska zaznamenal Samuel Buček.

Slovenskí hokejisti odštartovali prípravu na MS ideálne, keď pred týždňom v Spišskej Novej Vsi zdolali Česko 3:1. V odvete podľahli tomu istému súperovi 3:4 po nájazdoch.

Do Drážďan cestujú traja brankári. Pravdepodobná jednotka na MS Patrik Rybár, ďalej Dominik Riečický a Matej Tomek. "Zatiaľ neviem, kto bude v bránke, ale dúfam, že budem chytať aspoň v jednom zápase," uviedol Rybár.

Od prvého zrazu sa v kádri Slovenska udialo niekoľko zmien. Pre zranenia vypadli Matúš Sukeľ, Christián Jaroš a Denis Godla, ďalej nepokračujú útočníci Tomáš Mikúš, Samuel Honzek a na MS nebude obranca Michal Čajkovský. Zranený je aj obranca Mário Grman, ktorý by chcel stihnúť MS.

"Záujem reprezentovať je od všetkých a z toho sa tešíme. Verím, že aj s novými menami budeme konkurencieschopní a budeme bojovať úspešne na MS," povedal Šatan.

Konečná nominácia sa vykryštalizuje až po skončení finálovej série Kaufland play off Tipos extraligy, ďalších európskych líg a podľa vývoja v zámorí. "Na každý turnaj môžeme zobrať len 25 hráčov, najradšej by sme zobrali viac, ale nie vždy sa to dá," uviedol Šatan.



program dvojzápasu v Drážďanoch:

piatok 29. apríla: 19.00 h Nemecko – SLOVENSKO

sobota 30. apríla: 17.00 h Nemecko - SLOVENSKO



Nominácia SR na prípravné zápasy proti Nemecku (26.-30. apríla 2022):

brankári: Patrik Rybár (Dinamo Minsk/KHL, 19 štartov/0 gólov), Dominik Riečický (HC Košice, 1/0), Matej Tomek (HC Kometa Brno/ČR, 6/0)

obrancovia: Martin Bučko (HC Motor České Budějovice/ČR, 16/1), Michal Ivan (Bíli Tygři Liberec/ČR, 10/0), Peter Čerečňák (HC Plzeň/ČR, 94/9), Ladislav Romančík (HC Košice, 6/0), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera/ČR, 40/1), Dávid Mudrák (HK Dukla Ingema Michalovce, 6/0), Mislav Rosandič (Bíli Tygři Liberec/ČR, 44/1), Adam Jánošík (BK Mladá Boleslav/ČR, 80/4)

útočníci: Martin Faško-Rudáš (Bíli Tygři Liberec/ČR, 14/1), Andrej Kollár (HC Kometa Brno/ČR, 14/1), Michal Krištof (HC Kometa Brno/ČR, 56/8), Róbert Lantoši (Linköping/Švéd., 31/4), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec/KHL, 40/7), Pavol Regenda (HK Dukla Ingema Michalovce, 16/2), Jakub Minárik (HK Dukla Trenčín, 4/0), Miroslav Mucha (Lake Superior University/USA/NCAA, 7/2), Kristián Pospíšil (HC Davos/Švaj., 19/3), Alex Tamáši (HC 05 Banská Bystrica, 2/1), Marek Valach (HK Dukla Trenčín, 4/0), Oliver Okuliar (SaiPa/Fín., 5/0), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR, 16/1)



realizačný tím:

generálny manažér: Miroslav Šatan

asistent generálneho manažéra: Oto Haščák

manažérka: Zuzana Chrenková

tréner: Craig Ramsay

asistent trénera: Ján Pardavý

asistent trénera: Peter Frühauf

tréneri brankárov: Ján Lašák, Peter Kosa

kondičný tréner: Ján Kovačič

videoanalytik: Igor Andrejkovič

lekár: Román Hunák

fyzioterapeut: Martin Babják

výstrojoví manažéri: Juraj Stopka, Marek Jenčík

média manažér: Peter Jánošík