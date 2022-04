Barcelona sa bude musieť sťahovať: Celá sezóna mimo Camp Nou

Futbalisti Barcelony odohrajú domáce zápasy v sezóne 2023/2024 na Olympijskom štadióne na Montjuicu. Tamojšia mestská rada vo štvrtok schválila začiatok rekonštrukcie ich štadióna Camp Nou, ktorá odštartuje po skončení prebiehajúceho ročníka.

Počiatočná fáza prác bude zameraná na prvé dve podlažia štadióna, technologické vylepšenia a urbanizáciu exteriéru. Rekonštrukcia by mala byť dokončená po sezóne 2025/2026. Vedenie klubu rozložilo jej program na dlhšie obdobie, podľa informácií AP pristúpilo k tomu kroku pre hrozbu nedostupnosti stavebných materiálov v dôsledku vojny na Ukrajine.

Olympijský štadión na Montjuicu bol dejiskom OH v roku 1992 a má kapacitu 60.000 divákov, čo sú zhruba dve tretiny terajšieho hľadiska Camp Nou. Ten by mal byť po skončení rekonštrukcie schopný privítať 110.000 divákov, no počas dočasného návratu tímu v sezóne 2024/2025 sa bude hrať pred polovičným publikom.