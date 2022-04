Slovenskí futbalisti spoznali súperov na domácich ME: Žreb im prisúdil náročnú skupinu

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov sa v A-skupine domácich ME stretnú s Francúzskom, Talianskom a Rumunskom.

Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Šamoríne-Čilistove, ktorý prisúdil do B-skupiny Anglicko, Izrael, víťaza 6. skupiny Elite Round kvalifikácie a Rakúsko.

Slovensko malo ako organizátor šampionátu (18. júna až 1. júla) istú pozíciu A1. Ambasádor turnaja a bývalý kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel potom žreboval víťazov siedmich skupín Elite Round kvalifikácie. Postupujúci zo šiestej skupiny ešte nie je známy, od 1. do 7. júna sa rozhodne medzi Holandskom, Nórskom, Srbskom a Ukrajinou. Mladí Slováci sa na úvod stretnú 18. júna s Francúzmi, o tri dni neskôr si zmerajú sily s Talianmi a 24. júna nastúpia proti Rumunom.

Prvé dva tímy z "áčka" aj "béčka" postúpia do semifinále a zároveň na MS 2023 hráčov do 20 rokov v Indonézii. Piatu európsku miestenku na svetový šampionát si vybojuje víťaz play off medzi mužstvami na tretích miestach. Finále sa uskutoční 1. júla v Trnave, ktorá bude hostiť aj stretnutia A-skupiny a jedno semifinále. Hrať sa bude tiež v Dunajskej Strede (A-skupina, semifinále), Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom (B-skupina) a Senci (play off MS).

Žreb ME 2022 futbalistov do 19 rokov:

A-skupina: Slovensko, Rumunsko, Taliansko, Francúzsko

B-skupina: Anglicko, Izrael, víťaz 6. skupiny ER, Rakúsko

Program zápasov:

A-skupina:

18. júna: Slovensko - Francúzsko, Taliansko - Rumunsko

21. júna: Slovensko - Taliansko, Rumunsko - Francúzsko

24. júna: Rumunsko - Slovensko, Francúzsko - Taliansko

B-skupina:

19. júna: Anglicko - Rakúsko, víťaz 6. skupiny ER - Izrael

22. júna: Anglicko - víťaz 6. skupiny ER, Izrael - Rakúsko

25. júna: Izrael - Anglicko, Rakúsko - víťaz 6. skupiny ER

Play off MS:

28. júna: 3. z A-skupiny - 3. z B-skupiny

Semifinále:

28. júna: víťaz A-skupiny - 2. z B-skupiny, víťaz B-skupiny - 2. z A-skupiny

Finále:

1. júla: víťaz semifinále 1 - víťaz semifinále 2

Štadióny:

Trnava (A-skupina, semifinále, finále, kapacita: 18.100)

Dunajská Streda (A-skupina, semifinále, kapacita: 12.525)

Banská Bystrica (B-skupina, kapacita: 7381)

Žiar nad Hronom (B-skupina, kapacita: 2300)

Senec (play off MS, kapacita: 3264)