Na Liptove sa stretnú legendy: Olympionici ukážu svoje hokejové umenie

V piatok sa na Zimnom štadióne v Liptovskom Mikuláši (od 18.15 hod) predstavia na ľade slovenskí olympionici, olympijskí medailisti a športové legendy.

Sily si zmerajú v hokeji. Medzi športovcami nebude chýbať ani olympijský víťaz vo vodnom slalome Michal Martikán. Ten iba pred pár dňami pridal do svojej zbierky ďalší úspech - tentoraz v pevnom skupenstve vody - na ľade. So spoluhráčmi Old Boys Liptovský Mikuláš sa stal majstrom Slovenska v ľadovom hokeji veteránov.

Okrem Martikána ukážu na Liptove svoje hokejové zručnosti aj Miloš Mečíř, František Kunzo, Elena Kaliská, Juraj Tarr, Pavol Hurajt, Barbora Brémová, Ján Laco, Martin Cibák, Karol Križan, Ivan Droppa, René Pucher, Martin Otčenáš, Ján Šajbidor, Jaroslav Žitňanský, Peter Šoška, Michal Malák, Marián Ostrčil či Ján Žiška. Rozhodcom bude bývalý skvelý obranca Jerguš Bača, v hľadisku nebude chýbať ani prezident SOŠV Anton Siekel.