Veľká eufória Dallasu, Vegas bude prvýkrát chýbať vo vyraďovačke

Hokejisti Dallasu skompletizovali zoznam postupujúcich do play off NHL. V noci na štvrtok im k tomu stačila aj prehra s Arizonou 3:4 po predĺžení.

Prvýkrát v päťročnej histórii klubu budú v bojoch o Stanleyho pohár chýbať hráči Vegas, Golden Knights potrebovali k udržaniu si nádeje zvíťaziť, no prehrali v Chicagu 3:4 po nájazdoch.

Dallas síce proti Arizone premrhal trojgólový náskok, ale napokon získal bod, ktorý potreboval k istote účasti v play off. Víťazný gól Coyotes strelil v druhej minúte predĺženia Travis Boyd. Gólom a dvomi asistenciami prispel k výhre Barrett Hayton. V drese Stars, ktorým patrí pozícia s prvou voľnou kartou, chýbali slovenskí hokejisti Andrej Sekera a Marián Studenič. "Hviezdy" sa prebojovali do vyraďovacej časti po ročnej prestávke, v sezóne 2019/2020 dokráčali až do finále, v ktorom nestačili na Tampu Bay.

Vegas mal už len malú šancu na účasť v play off, aby ju živil, potreboval v závere základnej časti dvakrát zvíťaziť. Na ľade Chicaga však získal iba bod po prehre 3:4 po nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil v siedmej sérii rozstrelu Tyler Johnson. Taylor Raddysh pomohol k víťazstvu Blackhawks dvomi gólmi. Golden Knights strácajú pred posledným duelom na Nashville, ktorý si momentálne drží pozíciu s druhou voľnou kartou, tri body. Predators odohrajú do konca základnej časti dva zápasy, Dallas, ktorý má v tabuľke Západnej konferencie o bod viac, čaká ešte jeden duel.

Výsledky NHL:

New York Rangers - Montreal 3:4

Góly: 25. Reaves (Nemeth, Rooney), 45. Vatrano (Goodrow), 56. R. Strome (Goodrow) – 19. Poehling (Pezzetta, Lagesson), 40. Petry (Dvorak, Jos. Anderson), 53. Hoffman (Suzuki, Edmundson), 60. Petry (Dvorak)

Winnipeg - Philadelphia 4:0

Góly: 6. Dubois (Connor, Morrissey), 28. Ehlers (Connor, Wheeler), 36. Wheeler (Ehlers), 60. Connor

Dallas - Arizona 3:4 pp

Góly: 5. Hakanpää (Lindell, Seguin), 14. Seguin (J. Robertson, Pavelski), 23. Heiskanen (Klingberg, Pavelski) – 44. Strälman (Schmaltz, Hayton), 48. Gostisbehere, 52. Hayton (Kessel, Gostisbehere), 62. Boyd (Capobianco, Hayton)

Chicago - Vegas 4:3 pp a sn

Góly: 17. T. Raddysh (Lafferty), 20. T. Raddysh (Lafferty, Kurashev), 26. Cal. Jones, rozh. náj. T. Johnson – 18. Amadio (Theodore, Stephenson), 24. Martinez (Stephenson), 38. Pacioretty (McNabb, Stephenson)

Seattle - Los Angeles 3:5

Góly: 19. McCann (Gourde), 23. Donato (Eberle, Soucy), 35. Eberle (Beniers, Donato) – 31. Vilardi (Athanasiou), 34. Danault (Arvidsson, Athanasiou), 38. T. Moore (M. Roy, Vilardi), 43. L. Andersson (Lemieux), 59. Athanasiou (Vilardi, Mik. Anderson)

Postupujúci do play off:

Východná konferencia

Metropolitná divízia: Carolina, NY Rangers, Pittsburgh, Washington

Atlantická divízia: Florida, Toronto, Tampa Bay, Boston

Západná konferencia

Centrálna divízia: Colorado, St. Louis, Minnesota, Nashville, Dallas

Pacifická divízia: Calgary, Edmonton, Los Angeles