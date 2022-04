Kontroverzia medzi trénerom Slovana a manažérom Nitry: Nemysliteľné, aby TOTO robili!

Hokejisti HK Nitra triumfovali v stredajšom štvrtom finálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy nad Slovanom Bratislava po najlepšom výkone v sérii. Stredajší zápas sa však nezaobišiel bez emócií, ktoré vyvrcholili v závere duelu.

Tréner Slovana Andrej Podkonický nebol spokojný najmä s disciplínou svojich zverencov: "Mali sme na začiatku dve vylúčenia a to dostalo Nitru na koňa. Keby sme dali za stavu 0:2 gól, tak by sme s tým ešte niečo spravili, nemali sme dostať tretí gól. Tam boli naši obrancovia dlho na ľade a už sa ťažko niečo robilo. Ale povedali sme si, že budeme bojovať až do konca."



Záver zápasu spestrili bitky, predtým mal ešte Podkonický kontroverziu s generálnym manažérom Nitry Tomášom Chrenkom. "Mohol by rešpektovať hráčov, ktorí sú na ľade. Ako keby nestačilo, že po nich kričia ľudia. Je nemysliteľné, aby to robili aj tréneri. Od nás to nikto nerobí," vyjadril sa tréner Slovana.



Nitrania boli spokojní nielen s výsledkom, ale najmä s výkonom. Autor dvoch gólov Tomáš Hrnka k zápasu povedal: "Sme radi že sme vyhrali po takomto výkone. Dali sme aj góly, aj sme hrali dobre v obrane. Boli sme kompaktnejší na ľade a súdržnejší. Viac sme si pomáhali."