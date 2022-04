HK Nitra žiada kontumáciu tretieho finále: Toto je dôvod!

Vedenie HK Nitra podalo podnet, žiada kontumáciu tretieho finálového stretnutia! Týmto sa mal previniť HC Slovan Bratislava.

Vedenie HK Nitra podalo podnet ohľadom neoprávneného štartu hráča HC Slovan Bratislava. Žiada kontumáciu tretieho finálového stretnutia extraligy, v ktorom na domácom ľade prehrala Nitra vysoko 2:6. Medzičasom vyhrali "corgoni" štvrtý duel 4:1 a vyrovnali stav finálovej série na 2:2.

„HK Nitra podala podnet na Ligovú Radu na prešetrenie neoprávneného štartu hráča Rastislava Gašpara a kontumáciu zápasu HK Nitra – HC Slovan Bratislava, hraného dňa 26.04.2022," uvádza HK Nitra na oficiálnom klubovom facebooku.

Rastislav Gašpar strelil v treťom finále kuriózny gól na 2:0, ktorý mnohí zainteresovaní označili za zlomový. Čo sa tímu HK Nitra na jeho štarte nepáči? Gašpar sa po zdravotných problémoch predtým rozohral v play off SHL. Za bratislavské "Modré krídla", béčko Slovana, odohral štyri súboje proti Žiline a jeden v kvalifikácii proti Považskej Bystrici.

Vyzerá to tak, že podnet Nitry bude zamietnutý. Podľa kompetentných orgánov bolo so štartom Rastislava Gašpara všetko v poriadku. „Je to jasne dané v rámci zverejnenej smernice, kde ide o percentuálny pomer v jednotlivých súťažiach. Čo sa týka konkrétneho prípadu hráča Slovana Bratislava Rastislava Gašpara, 25. marca mu schválil výnimku riadiaci orgánom Tipos extraligy. Schválená bola jednomyseľne," vyhlásil pre Sportnet člen Ligovej rady Tipos extraligy Rastislav Konečný.