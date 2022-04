Tím TotalEnergies sa zúfalo snaží zistiť, čo je so Saganom: Diagnózu hľadajú v Holandsku!

Čo sa to s ním deje? Presne túto otázku si kladú fanúšikovia i noví tímoví kolegovia Petra Sagana (32). Ten sa v minulých dňoch nachádzal na klinike v Holandsku, kde absolvoval vyšetrenia, ktoré dopadli v rámci noriem a nevykazovali žiadne anomálie.

Saganov nový zamestnávateľ, francúzsky tím TotalEnergies, sa momentálne nechce vyjadrovať ďalej k otázkam o Tourminátorovom zdravotnom stave. Navyše, pokiaľ nebude presne jasné, čo vlastne trápi trojnásobného majstra sveta, na žiadnych pretekoch sa v pelotóne určite neukáže. Sedemnásobný držiteľ zeleného dresu tento rok už predčasne ukončil podujatie Tirreno - Adriatico aj klasiku Gent - Wevelgem. V januári mal druhýkrát pozitívny test na koronavírus a z pretekov odstupoval pre vysoké telesné teploty, vracanie a bolesti v oblasti hrudníka. Zároveň kvôli zdravotným problémom prišiel aj o kráľovský monument Paríž - Roubaix či belgickú klasiku Liège - Bastogne - Liège.

Vrcholom sezóny pre Sagana by mali byť už tradične veľkolepé preteky Tour de France, ktoré v tejto sezóne štartujú presne 1. júla. Fanúšikovia preto dúfajú, že Sagan sa do leta dá do poriadku a zaútočí na rekordný ôsmy zelený dres. Čakanie je o to horšie, že nad Saganovým zdravím si lámu hlavy aj samotní lekári.