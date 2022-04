Futbalista 1. FC Köln Duda o svojich skratoch: Bol som frustrovaný, ospravedlňujem sa

Porušil pravidlá a teraz sa kajá. Slovenský reprezentant a stredopoliar bundesligového tímu 1. FC Köln Ondrej Duda (27) v uplynulých dňoch spôsobil rozruch, keď najprv odmietol nastúpiť na záver ligového zápasu s Bielefedom a na druhý deň neabsolvoval tréning.

Klub ho za to potrestal týždňovou suspendáciou, počas ktorej si Duda vstúpil do svedomia a za svoje skraty sa ospravedlnil. Dudova frustrácia z toho, že pod koučom Steffenom Baumgartom nedostáva toľko príležitostí, ako by chcel, vyvrcholila v sobotňajšom domácom stretnutí proti Bielefeldu, keď ho tréner chcel poslať na posledných pár minút na trávnik.

Duda to odmietol a na druhý deň sa nezúčastnil tréningu. Vedenie Kolína ho preto na týždeň suspendovalo z prípravy prvého tímu. „Povýšil svoje záujmy nad klubovými,“ znelo odôvodnenie trestu. V utorok mali funkcionári Kolína opäť sedenie, po ktorom sa tréner Baumgart vyjadril, že pre neho je celá záležitosť ukončená a po odpykaní si trestu má Duda dvere do šatne opäť otvorené.

„Vo futbale je veľa emócií. Neprechovávam zášť. Budeme sa na seba usmievať ako predtým,“ vyhlásil Baumgart. O niekoľko hodín nato na sociálnej sieti prelomil mlčanie aj Duda. „Chcem objasniť, že som neodmietol nastúpiť ako náhradník alebo trénovať s tímom. Sú to fámy a sú nepravdivé,“ napísal na úvod.

„Počas zápasu som ako posledný možný náhradník cítil, že 75-minútové rozcvičenie bude stačiť na taký krátky čas, aký som mal absolvovať. Bol som frustrovaný a urobil som to, čo som urobil. Uvedomujem si, že som urobil chybu. Chcem i naďalej pokračovať v Kolíne,“ dodal Ondrej Duda.

Odpustili mu

Hrubú čiaru za celým incidentom urobil tréner 1. FC Köln Steffen Baumgart, ktorý sa pre stredajší express.de vyjadril slovami: „Duda zostáva dôležitou súčasťou nášmu tímu.“