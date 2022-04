Colbrelli po kolapse znova na bicykli: Vráti sa do súťažného pelotónu?

Taliansky proficyklista Sonny Colbrelli z tímu Bahrain Victorious sa po marcovom kolapse v cieli 1. etapy na pretekoch Okolo Katalánska v Španielsku vrátil k tréningu.

Tridsaťjedenročnému úradujúcemu majstrovi Európy povolili lekári návrat na bicykel, musí sa však vyhýbať zvýšenej záťaži. Colbrelliho museli po spomenutom kolapse 21. marca resuscitovať, o desať dní neskôr podstúpil operáciu srdca a implantovali mu podkožný kardioverter-defibrilátor (ICD).

Zoskupenie Bahrain Victorious prostredníctvom vyhlásenia informovalo o tom, že zdravotný stav Taliana sa postupne zlepšuje a jazdec sa snaží o návrat k bežnému životu. "Od úspešnej operácie chodí na pravidelné kontroly k špecialistom do Padovy. Výsledky testov ukázali zlepšenie jeho zdravotného stavu, preto mu lekári povolili začať s ľahšou fyzickou aktivitou. V nasledujúcich mesiacoch budú odborníci sledovať jeho stav, aby sa uistili, že sa môže bezpečne vrátiť k bežným činnostiam," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré zverejnil web cyclingweekly.com.

Po zástave srdca 21. marca previezli Colbrelliho do nemocnice v Girone, odtiaľ ho o päť dní neskôr transportovali do talianskej Padovy. Už tri týždne je cyklista v domácej liečbe. Zatiaľ nie je známe, kedy a či vôbec sa ešte vráti do profipelotónu. V prípade, ak by mohol opäť súťažiť, vo vlasti by sa nedostal na žiadne preteky, pretože v Taliansku predpisy zakazujú súťažiť športovcom s kardiostimulátorom bez ohľadu na ich zdravotný stav. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) podobné pravidlo nemá.

Uvedené pravidlo znemožnilo dánskemu futbalistovi Christianovi Eriksenovi v tom, aby v kariére pokračoval v talianskom tíme Inter Miláno. Tridsaťročný stredopoliar skolaboval počas vlaňajších ME a tiež mu lekári implantovali ICD. Dánsky reprezentant prestúpil do Anglicka a hrá v Premier League za Brentford.