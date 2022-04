Plavec Rylov sa zúčastnil zhromaždenia na Putinovu podporu, teraz ponúka lacné výhovorky

Plavec Jevgenij Rylov (25) označil zhromaždenie na podporu prezidenta Vladimira Putina (69) a invázie na Ukrajinu, kvôli ktorému bol potrestaný, za koncert.

K účasti dvojnásobného olympijského víťaza viedla vrodená národná hrdosť. Znovu zľahčoval deväťmesačný dištanc, ktorý mu udelila Medzinárodná plavecká federácia (FINA).

Rylov sa podobne ako ďalší olympijskí medailisti v marci zúčastnil akcie na štadióne v Lužnikách zvolanej pri príležitosti výročia anexie Krymu. Konala sa pod heslom Za svet bez nacizmu, pričom denacifikácia Ukrajiny je oficiálnou ruskou obhajobou "špeciálna vojenská operácia", ktorú na území susedného štátu vykonáva.

Rylov politický kontext odmieta. "Bol som pozvaný na koncert. Prišiel som a odišiel som, to je všetko," komentoval akciu, pri ktorej viali ruské vlajky.

Nezastiera však, že svoju vlasť podporuje. "Vždy som ich podporoval. Je nemožné povedať, kedy to začalo, je to vo vnútri," povedal televíznej stanici Russia-24. Z trestu od plaveckej federácie si elitný plavec nerobí veľkú hlavu.

Napriek nemu preteká na národnom šampionáte a účasť na medzinárodných akciách by mal do konca roka ako ruský reprezentant zakázanú aj bez neho. Dištanc mu vyprší v januári. "Myslím, že tých deväť mesiacov prežijem. Beztak nie sú žiadne medzinárodné štarty do konca roku 2022. Môžem povedať, že teraz toho veľmi nestrácam," poznamenal.

Súťažná pauza dáva dvadsaťpäťročnému plavcovi možnosť premýšľať o svojej budúcnosti. "Musím sa zamyslieť, čo chcem, keď mám tú príležitosť," dodal.