Třinec delí jedno víťazstvo od tretieho titulu v rade: Hudáčka prekonal Daňo aj Marinčin

Hokejisti tímu Oceláři Třinec sa v utorok priblížili k zisku tretieho českého majstrovského titulu bez prerušenia. Domácim triumfom 7:3 v piatom zápase finále play-off nad Spartou Praha sa ujali vedenia 3:2 na zápasy v sérii hranej na štyri víťazné stretnutia.

V drese "oceliarov" bodovali štyria z piatich Slovákov, najviac sa darilo dvojgólovému útočníkovi Markovi Daňovi. Gól a asistenciu si pripísal obranca Martin Marinčin, po jednej gólovej prihrávke zaznamenali útočníci Patrik Hrehorčák a Vladimír Dravecký. Šiesty súboj je na programe vo štvrtok v Prahe.

"Verím, že som si nechal nejaké góly aj na ďalšie zápasy. Hádam bude už iba jeden v Prahe a my ho zvládneme," poznamenal pre iDnes.cz dvadsaťsedemročný Daňo, ktorý v utorok dosiahol prvé dva góly Třinca. V tohtoročnom play-off dosiahol druhý a tretí gól aj bod edícii, pričom úvodné dva finálové duely vynechal pre zranenie. Výkon Daňa ocenil aj spoluhráč Andrej Nestrašil, najproduktívnejší hráč tímu vo vyraďovacej časti. "Marko už v sérii proti Vítkoviciam ukázal, že dokáže strieľať dôležité góly. Dnes sa mu to podarilo znova," povedal Nestrašil pre oficiálny klubový web.

Na strane zdolaných boli dvaja slovenskí hokejisti, obranca Milan Jurčina a brankár Július Hudáček. Tridsaťtriročný už bývalý gólman reprezentácie SR patrí v play-off medzi opory Sparty, no piate finálové stretnutie predčasne opustil už v úvode druhej tretiny. Z bránky ho vyhnal krajan Marinčin, ktorý v 23. minúte zvýšil vedenie domácich na 4:2. Starší z bratov Hudáčkovcov striedal po dvoch inkasovaných góloch v rozmedzí 23 sekúnd. Hlavný tréner Pražanov Josef Jandač ho za prehru nevinil. "Obaja naši brankári podávali predtým výborné výkony, ale dnes to na nich doľahlo," zhodnotil Jandač pre iDnes.cz.

Sparta vo finále dvakrát odpovedala na triumf obhajcu titulu a bude to musieť urobiť znova, ak si chce udržať šancu na zisk majstrovskej trofeje. Doposiaľ však tím, ktorý vyhral piaty zápas série za stavu 2:2, vždy získal v Česku titul. Daňa teší, že Třinec zabral v správnom čase a verí, že zvládne urobiť posledný krok:

"Vedeli sme, že je dôležité vybojovať si mečbal. Bol to z našej strany výborný výkon, na ktorý sme čakali celú sériu. Predtým sme nemali dobré začiatky zápasov, ale tentoraz nám to išlo od úvodu a hrali sme ako jeden tím celých 60 minút. Verím, že v Prahe to potvrdíme a vrátime sa domov v trofejou. Ak budem hrať tak ako dnes, zvládneme to," dodal slovenský reprezentant.