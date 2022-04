Belasí sa ujali vo finálovej sérii vedenia: Nitru vykoľajil kuriózny gól Slovana

Hokejisti Slovana Bratislava zvládli lepšie utorňajší tretí zápas finále play-off slovenskej extraligy. V Nitre triumfovali vysoko 6:2 a v sérii hranej na štyri víťazné stretnutia sa ujali vedenia 2:1 na zápasy.

Domáci boli od úvodu aktívnejší, ale brankára Clinta Windsora neprekonali. Skóre duelu otvoril v 13. minúte v presilovej hre Marcel Haščák, o štyri minúty neskôr aj so šťastím zvýšil stav na 2:0 pre hostí Rastislav Gašpar a odvtedy bol súboj v réžii Bratislavčanov.

Práve druhý gól bol v zápase zlomový. Padol kurióznym spôsobom, keď obranca Michal Beňo nahadzoval puk od modrej čiary, no trafil spoluhráča Samuela Takáča. Nitrania sa obzerali za bránku a keď stratili puk z dohľadu, na okamih prestali hrať. To využil Takáč s Gašparom.

"Druhý gól v zápase nás veľmi vykoľajil. Hosťom tam potom už padali góly takmer z každej strely a nám sa naopak vôbec nedarilo," hodnotil pre RTVS po zápase tréner Nitry Antonín Stavjaňa.

V druhej tretine pridali belasí za necelých sedem minút ďalšie tri góly, na čo už hráči Nitry nedokázali zareagovať. Štvrtý zápas je na programe v stredu opäť nad štadióne pod Zoborom.

Hlavný tréner belasých Andrej Podkonický bol s výkonom svojich hráčov spokojný. "Povedali sme si, že musíme dobre začať a to sa nám aj podarilo. Hrali sme dobre aj v strednom pásme, kde sme napádali súpera, zachytávali puky a vyrážali do protiútokov. Podarilo sa nám streliť prvý gól, druhý bol šťastný a od toho momentu sme boli lepším mužstvom, najmä v druhej tretine. Rozdiel bol v presilových hrách, v ktorých sme skórovali, na rozdiel od druhého zápasu. Hokej sa hrá na góly a my sme ich dali šesť," povedal pre RTVS.

Medzi divákmi vo vypredanom hľadisku Nitra arény boli aj známi slovenskí futbalisti Martin Škrtel, Vladimír Weiss mladší či Filip Šebo. Slávnostným vhadzovaním otvorila stretnutie olympijská víťazka v slalome zo ZOH 2022 v Pekingu Petra Vlhová.