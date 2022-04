Ťažký týždeň Černáka v NHL: Najprv zašívanie po bitke, teraz ho trafil puk!

Útočník Columbusu Jack Roslovic totiž nešťastne trafil rodáka z Košíc pukom do tváre. Černák odohral iba 3:59 minút.

Podľa trénera Jona Coopera by však mal byť slovenský obranca v poriadku. "Mal ťažký týždeň," povedal, pričom poukazoval na fakt, že mu nedávno museli po bitke zašívať tvár. "Zdá sa, že bude v poriadku. Bol to nešťastný moment." Tampa duel s Columbusom zvládla, vyhrala 4:1.

ICYMI: This is where Erik Cernak and Zach Werenski took pucks off the face 40 seconds apart.



I think this is taking that whole 'eye for an eye' thing too far. pic.twitter.com/MdQ0NUJFJU