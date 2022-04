Ukrajinská futbalová legenda Oleg Blochin: Rusko pre mňa neexistuje!

Bol hráčskou pýchou éry sovietskeho futbalu, neskôr trénerskou ikonou ukrajinského najpopulárnejšieho športu. Legendárny ostrostrelec Oleg Blochin (69) ostal celú svoju kariéru verný jedinému klubu - Dynamu Kyjev. Strávil v ňom neuveriteľných 19 rokov.

Svojho času jeden z najrýchlejších hráčov planéty (100 metrov zabehol za 10,8 s) si dôchodok predstavoval inak. Pred 10 rokmi sedel na lavičke ukrajinskej reprezentácie, ktorá hrala počas ME svoje zápasy v Donecku a v jeho rodnom Kyjeve. Napriek ruskej invázii z neho nezdupkal. „Nikdy neopustím svoje mesto. Narodil som sa v ňom. To, čo sa stalo, nezapadá do žiadneho rámca. Keď nad vami lietajú rakety a 200 metrov od vás zhorí dom, uvedomíte si, že niečo nie je v poriadku,“ povedal Blochin pre Football News.

Držiteľ Zlatej lopty 1975 pre najlepšieho futbalistu sveta stále nedokáže pochopiť, že na nich zaútočili susedia. Rusi a Ukrajinci kedysi tvorili spoločnú reprezentáciu, no dnes stoja na opačných stranách barikády. „Život sa veľmi vážne zmenil. Ruská agresia sa musí skončiť. Myslím si, že túto vojnu vyhráme. Rusi asi áno, ale Rusko ako krajina pre mňa neexistuje. Táto agresia je neprijateľná.“

Blochin pred časom vyzval na sociálnej sieti vojenské velenie Ruska i Bieloruska, aby okamžite zastavili ostreľovanie ukrajinských miest a stiahli svoje jednotky. „Bojujete nielen s ukrajinskými vojakmi, ale aj s civilistami. To je zločin. Môj rodný Kyjev nezažil také bombardovanie od druhej svetovej vojny. To, že sa opäť postavíme na nohy, je stopercentné. A aj futbal znovu ožije. Neviem si predstaviť, že by v Kyjeve a v našej krajine neexistoval futbal,“ uzavrel Blochin.