Hrozivý pád majstra sveta Juliana Alaphilippa: Zlomené rebrá a prepichnuté pľúca

Skončil poriadne doriadený! Úradujúci cyklistický majster sveta Julian Alaphilippe (29) utrpel zlomeninu lopatky, dve zlomeniny rebier a zranenia pľúc po tom, čo sa zamotal do hromadného pádu pred cieľom na pretekoch Liège - Bastogne - Liège.

Francúzsky cyklista spadol pred viac ako tuctom ďalších veľkých favoritov. Romain Bardet, ktorý sa tiež podieľal na páde, zliezol po strmom násype do priekopy, aby pomohol svojmu krajanovi. Podľa francúzskych médií bol Alaphilippe v sanitke pri prevoze do nemocnice pri vedomí, no sťažoval sa na bolesti chrbta.

Po pretekoch, ktoré vyhral jeho tímový kolega Remco Evenepoel sólovým únikom na Côte de La Redoute, QuickStep-AlphaVinyl potvrdil, že Alaphilippe bol v nemocnici stabilizovaný, ale v dôsledku pádu utrpel viaceré zlomeniny. Jeho tímový kolega Ilan Van Wilder tiež utrpel zlomeninu čeľuste. „Julian má dve zlomené rebrá a lopatku. Rebrá mu navyše prepichli pľúca a spôsobili hemopneumotorax,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku tímu.

Nemohol rozprávať

Emotívny Bardet sa v cieli rozrozprával viac: „Ten pád… Bola to čistá nočná mora! Keď som sa rozhliadol, videl som Juliana asi päť alebo šesť metrov dole v priekope. Bol to pre mňa poriadny emocionálny šok, pretože bol v zlej situácii. Nikto neprichádzal a on naozaj zúfale potreboval pomoc. Nemohol sa hýbať, nemohol dýchať,“ opísal otrasený Bardet.

„Bol pri vedomí, ale celý čas nemohol hovoriť. Dúfam, že je v poriadku. Prišiel mechanik, potom lekár. Nikto ho nevidel, z cesty ste ho naozaj nevideli. Potom som bol v šoku. Preteky boli preč. Mal som šťastie, že som vyviazol bez zranení,“ dodal Bardet.