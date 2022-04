Jaromír Jágr prehovoril o konci kariéry: Mňa už každý zápas unavuje

V päťdesiatich rokoch pomohol hrajúci majiteľ Jaromír Jágr hokejistom Kladna s udržaním sa v extralige a chystať sa bude druhý najproduktívnejší hráč histórie NHL s tímom aj na ďalší ročník.

Potvrdenie účasti medzi elitou Rytieri mohli oslavovať po včerajšej výhre v piatom zápase baráže vo svojom chomutovskom azyle nad Jihlavou 6:3, vďaka ktorej dovŕšili víťazstvo v sérii 4:1. "Ja sa budem pripravovať, ako keby som mal nastúpiť. Keď už nebudem hrať, tak aspoň schudnem," smial sa Jágr.

"Niečo mi baráž ukázala. Hlavne to, že máme zopár vynikajúcich hráčov. Zvyšok bojovníkov, ktorým sa občas pletie puk. Ja som jeden z nich. Ale naozaj... Pár hráčov počas baráže vyletelo veľmi hore," doplnil olympijský víťaz z Nagana, dvojnásobný majster sveta a dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára.

Jágr zostáva hlavnou tvárou dvakrát kvôli koronavírusu zrušeného a na tohtoročný december zo Špindlerovho Mlyna do Prahy presunutého duelu pod holým nebom Winter Hockey Games, ale chuť hrať ďalej príliš po barážovom boji necítil. "Mňa už každý zápas unavuje. Zase na druhú stranu, keď som súčasťou tréningov, tak viem, kedy je mužstvo unavené, kedy nie je, či pridať v tréningu, alebo nie," povedal.

"Alebo ide aj o zápasy. Potom je to oveľa lepšie urobiť nejakú taktiku, povedať, ako by sa malo hrať. Pretože to človek cíti. Pre trénera je to niekedy ťažké. Musím sa zamyslieť, pozrieť, akých máme hráčov. Kto je voľný. Verím tomu, že postavíme solídny mančaft," vyhlásil Jágr.